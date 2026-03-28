  На живо: Хърватия U19 0:0 България U19, опит за натиск от "шахматистите"

На живо: Хърватия U19 0:0 България U19, опит за натиск от "шахматистите"

  • 28 март 2026 | 15:58
Националният отбор на България до 19 години играе при резултат 0:0 срещу домакина Хърватия във втория си двубой от квалификациите за Евро 2027. Срещата започна в 16:30 часа на градския стадион в Крижевци. Sportal.bg има специален екип на място и ще проследи двубоя на живо.

Двубоят стартира равностойно, като Хърватия наложи траен контрол над топката, без да се стига до опасности пред двете врати.

Малко след като изминаха 10 минути игра домакините поучиха добра възможност да застрашат вратата на Владимиров след нарушение извършено срещу капитана Пайсар близо до наказателното поле. Последва директен изстрел, който стражът на "лъвчетата" спаси рутинно.

Около четвърт час след началото на срещата Бойчев проби по левия фланг и влезе в наказателното поле, където имаше претенции за дузпа, но получи жълт картон за симулация.

Последваха няколко минути в които "шахматистите" опитаха да застрашат вратата на българите, чрез статични положения, но без реултат.

България U19 с последно занимание преди мача с Хърватия

„Лъвчетата“ загубиха първия си мач на хърватска земя, след като отстъпиха на Англия с 1:4. „Шахматистите“ също стартираха с поражение – 0:4 от Испания, и в момента заемат последното място в групата заради по-лоша голова разлика от тази на България.

В последния си двубой, във вторник, България ще се изправи срещу Испания в Коториба. Първите три отбора продължават към втория кръг на Лига „А“, а четвъртият тим ще премине в Лига „Б“, което запазва шансовете му за класиране, макар и при по-сложни условия. Квалификациите завършват с трети кръг, в който победителите от седемте групи се класират за Европейското първенство в Чехия.

Хърватия U19 0:0 България U19

Стартови състави:

Хърватия U19: 1. Матей Граховац, 3. Леон Якирович, 4. Рал Кумар, 5. Карло Пайсар (К), 8. Крешимир Радош, 9. Тино Кусанович, 10. Нико Хорват, 11. Габриел Шивалец, 13. Давид Калем, 14. Дуйе Слишкович, 17. Иван Кризич

България U19: 12. Огнян Владимиров, 2. Борислав Стоичков, 3. Емануил Няголов, 5. Валери Владимиров, 6. Алекс Тунчев, 10. Марто Бойчев, 13. Стефан Крумов, 17. Никола Генчев, 18. Димитър Мрънков, 19. Кристиян Горянов, 20. Калоян Божков (К)

Майкон: Развих се значително, откакто съм тук, фокусиран съм върху това да помагам на отбора

Втора лига на живо: Фратрия, Янтра и Хебър водят

Ботев спира четирима от Спартак (Варна)

Миньор взе нападател, минал през Вихрен

Норвежци спасяват ЦСКА от ненужен

Левски няма да разглежда оферти под 3 милиона евро за Евертон Бала

Йорданов: Хейтят ни хора, които не са се събличали по физическо! Ако беше сърбин, Марин щеше да е в Ливърпул

Антонели спечели квалификацията в Япония, Макларън отново в челото

Втора лига на живо: Фратрия, Янтра и Хебър водят

Балов: Бяхме пребити от жегата, с постоянство и труд мога да стигна далеч

По-малко от седмица до идването в София на най-успешния клуб в Евролигата през този век

