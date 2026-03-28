На живо: Хърватия U19 0:0 България U19, опит за натиск от "шахматистите"

Националният отбор на България до 19 години играе при резултат 0:0 срещу домакина Хърватия във втория си двубой от квалификациите за Евро 2027. Срещата започна в 16:30 часа на градския стадион в Крижевци. Sportal.bg има специален екип на място и ще проследи двубоя на живо.

Двубоят стартира равностойно, като Хърватия наложи траен контрол над топката, без да се стига до опасности пред двете врати.

Малко след като изминаха 10 минути игра домакините поучиха добра възможност да застрашат вратата на Владимиров след нарушение извършено срещу капитана Пайсар близо до наказателното поле. Последва директен изстрел, който стражът на "лъвчетата" спаси рутинно.

Около четвърт час след началото на срещата Бойчев проби по левия фланг и влезе в наказателното поле, където имаше претенции за дузпа, но получи жълт картон за симулация.

Последваха няколко минути в които "шахматистите" опитаха да застрашат вратата на българите, чрез статични положения, но без реултат.

„Лъвчетата“ загубиха първия си мач на хърватска земя, след като отстъпиха на Англия с 1:4. „Шахматистите“ също стартираха с поражение – 0:4 от Испания, и в момента заемат последното място в групата заради по-лоша голова разлика от тази на България.

В последния си двубой, във вторник, България ще се изправи срещу Испания в Коториба. Първите три отбора продължават към втория кръг на Лига „А“, а четвъртият тим ще премине в Лига „Б“, което запазва шансовете му за класиране, макар и при по-сложни условия. Квалификациите завършват с трети кръг, в който победителите от седемте групи се класират за Европейското първенство в Чехия.

Стартови състави:

Хърватия U19: 1. Матей Граховац, 3. Леон Якирович, 4. Рал Кумар, 5. Карло Пайсар (К), 8. Крешимир Радош, 9. Тино Кусанович, 10. Нико Хорват, 11. Габриел Шивалец, 13. Давид Калем, 14. Дуйе Слишкович, 17. Иван Кризич

България U19: 12. Огнян Владимиров, 2. Борислав Стоичков, 3. Емануил Няголов, 5. Валери Владимиров, 6. Алекс Тунчев, 10. Марто Бойчев, 13. Стефан Крумов, 17. Никола Генчев, 18. Димитър Мрънков, 19. Кристиян Горянов, 20. Калоян Божков (К)