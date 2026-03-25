По специален ден за треньора на България U19

След броени часове националният отбор на България до 19 години ще изиграе своя първи двубой от евроквалификациите срещу Англия. Двубоят е с начален час 13:00 българско време, а останалите два отбора в групата са домакините Хърватия и Испания.

Селекционерът на отбора Атанас Рибарски и „лъвчетата“ имат не леката задача да се преборят с жестоката конкуренция и да се класират в първите 3 отбора, за да преминат към втория кръг.

Освен, че двубоят е първи за родните ни таланти на хърватска земя, на днешната дата своя рожден ден празнува именно и Атанас Рибарски.

Празниците в отбора не спират до тук, като във вчерашния ден рожденик пък беше Иво Мотев, който е един от състезателите в отбора.

Със сигурност всички в отбора ще се надяват празничното настроение да донесе допълнителен заряд и успех в предстоящите двубои.