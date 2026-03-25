Испания не остави шансове на Хърватия и оглави групата на България

Испанският национален отбор до 19 години победи домакините от Хърватия с 4:0 в своя откриващ мач от квалификациите за Евро 2027.

Три от попаденията „Ла Роха“ отбеляза още през първото полувреме, като две от тях бяха дело на юношата на Атлетико Мадрид Мигел Кубо, а веднъж се разписа Алексис Сирия. В началото на второто полувреме Фернандес също бе точен, оформяйки крайния резултат.

Хърватите имаха възможност за почетно попадение в края на двубоя, но техният нападател стреля право в ръцете на вратаря на испанците.

С изразителната си победа Испания оглави групата, в която са още Англия и България, докато Хърватия остава на последното място.

В събота България ще се изправи срещу Хърватия в Крижевци, а Испания ще играе срещу Англия в Коториба.