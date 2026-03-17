Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед
Рууни: Карик трябва да остане

  • 17 март 2026 | 12:56
  • 290
  • 0
Рууни: Карик трябва да остане

Бившият нападател на Манчестър Юнайтед Уейн Рууни изрази подкрепата си за назначаването на Майкъл Карик за постоянен мениджър на отбора. Бившият халф замени уволнения Рубен Аморим с договор до края на сезона, като от Юнайтед все още не са взели решение дали той ще продължи да води тима и през следващия сезон.

„Той трябва 100% да получи работата. Казвал съм го и преди. Познавам го добре като човек, разбирам характера и личността му. Отборът се нуждаеше от спокоен мениджър, който познава добре клуба и разбира играчите. Той подкрепяше играчите и им обръщаше вниманието, от което се нуждаеха. Видяхме как играчите станаха по-уверени и отборът изглежда много силен сега. Според мен няма смисъл да се променя каквото и да било. Той има най-високия процент на победи от всеки мениджър на Манчестър Юнайтед след толкова много мачове. Така че мисля, че трябва да остане“, каза Рууни пред BBC.

Манчестър Юнайтед в момента е трети в класирането на Висшата лига с 54 точки.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Неймар с мигновена реакция на новината, че не е повикан за Бразилия

  • 17 март 2026 | 09:39
  • 8261
  • 13
Може ли Челси да повтори финала от Мондиала срещу ПСЖ?

  • 17 март 2026 | 07:53
  • 3044
  • 9
Има ли обратен път за Сити, или Реал ще ликува на "Етихад"?

  • 17 март 2026 | 07:48
  • 4590
  • 16
Арсенал и Байер решават всичко днес

  • 17 март 2026 | 07:37
  • 4005
  • 7
Има ли воля Спортинг за велик обрат, или мечтите на Бодьо ще се превърнат в реалност?

  • 17 март 2026 | 06:29
  • 5587
  • 4
Давид Силва назова какво му трябва на Манчестър Сити в реванша

  • 17 март 2026 | 05:58
  • 4258
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Столичен сблъсък за ценни точки в “Надежда“

  • 17 март 2026 | 07:26
  • 4584
  • 24
Има ли обратен път за Сити, или Реал ще ликува на "Етихад"?

  • 17 март 2026 | 07:48
  • 4590
  • 16
Може ли Челси да повтори финала от Мондиала срещу ПСЖ?

  • 17 март 2026 | 07:53
  • 3044
  • 9
Арсенал и Байер решават всичко днес

  • 17 март 2026 | 07:37
  • 4005
  • 7
Апоел и Париж ще спорят в София в отложен мач от Евролигата

  • 17 март 2026 | 07:11
  • 2336
  • 1
Има ли воля Спортинг за велик обрат, или мечтите на Бодьо ще се превърнат в реалност?

  • 17 март 2026 | 06:29
  • 5587
  • 4