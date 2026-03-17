Рууни: Карик трябва да остане

Бившият нападател на Манчестър Юнайтед Уейн Рууни изрази подкрепата си за назначаването на Майкъл Карик за постоянен мениджър на отбора. Бившият халф замени уволнения Рубен Аморим с договор до края на сезона, като от Юнайтед все още не са взели решение дали той ще продължи да води тима и през следващия сезон.

„Той трябва 100% да получи работата. Казвал съм го и преди. Познавам го добре като човек, разбирам характера и личността му. Отборът се нуждаеше от спокоен мениджър, който познава добре клуба и разбира играчите. Той подкрепяше играчите и им обръщаше вниманието, от което се нуждаеха. Видяхме как играчите станаха по-уверени и отборът изглежда много силен сега. Според мен няма смисъл да се променя каквото и да било. Той има най-високия процент на победи от всеки мениджър на Манчестър Юнайтед след толкова много мачове. Така че мисля, че трябва да остане“, каза Рууни пред BBC.

Манчестър Юнайтед в момента е трети в класирането на Висшата лига с 54 точки.