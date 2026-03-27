Луис Енрике отказва на Манчестър Юнайтед

Майкъл Карик се доближава до това да стане постоянен мениджър на Манчестър Юнайтед. Той вдигна отбора и значително подобри резултатите на “червените дяволи”. Конкурентите на Карик за поста отказват предложения от клуба и това значително увеличава шансовете на англичанина.

Според английските медии Луис Енрике е един от най-желаните кандидати от страна на ръководството на Ман Юнайтед. Очаква се испанецът да откаже оферта от английския клуб и да подпише нов договор с Пари Сен Жермен. Други треньори, които нямат желание да отидат на “Олд Трафорд” са Томас Тухел и Карло Анчелоти.

Шефовете на “червените дяволи” са склонни да оставят Карик начело на клуба поне краткосрочно. Естествено, шансовете му значително ще се увеличат, ако тимът си осигури място в Шампионската лига за следващия сезон. Решение относно треньора обаче ще се вземе в края на сезона.