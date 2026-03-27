България натрупа самочувствие след погром над Соломоновите острови - на живо от Джакарта след 10:2
Луис Енрике отказва на Манчестър Юнайтед

  • 27 март 2026 | 12:35
Майкъл Карик се доближава до това да стане постоянен мениджър на Манчестър Юнайтед. Той вдигна отбора и значително подобри резултатите на “червените дяволи”. Конкурентите на Карик за поста отказват предложения от клуба и това значително увеличава шансовете на англичанина.

Според английските медии Луис Енрике е един от най-желаните кандидати от страна на ръководството на Ман Юнайтед. Очаква се испанецът да откаже оферта от английския клуб и да подпише нов договор с Пари Сен Жермен. Други треньори, които нямат желание да отидат на “Олд Трафорд” са Томас Тухел и Карло Анчелоти.

Шефовете на “червените дяволи” са склонни да оставят Карик начело на клуба поне краткосрочно. Естествено, шансовете му значително ще се увеличат, ако тимът си осигури място в Шампионската лига за следващия сезон. Решение относно треньора обаче ще се вземе в края на сезона.

Още от Футбол свят

Клоп: Салах е един от най-великите за всички времена

Клоп: Салах е един от най-великите за всички времена

  • 27 март 2026 | 10:55
  • 2800
  • 5
Погба с първи гол за Монако

Погба с първи гол за Монако

  • 27 март 2026 | 10:51
  • 974
  • 0
Тонали: Сблъскахме се с демони от миналото

Тонали: Сблъскахме се с демони от миналото

  • 27 март 2026 | 10:28
  • 745
  • 0
Тухел: Бен Уайт заслужава втори шанс с английския национален отбор

Тухел: Бен Уайт заслужава втори шанс с английския национален отбор

  • 27 март 2026 | 10:20
  • 585
  • 0
Защитник на ЦСКА 1948 е на един мач от Световното първенство

Защитник на ЦСКА 1948 е на един мач от Световното първенство

  • 27 март 2026 | 07:40
  • 6271
  • 1
Мурат Якин: Странични неща отвличаха вниманието на Германия от футбола

Мурат Якин: Странични неща отвличаха вниманието на Германия от футбола

  • 27 март 2026 | 06:59
  • 1891
  • 3
България размаза с двуцифрен резултат Соломонови о-ви за рекорд през XXI век

България размаза с двуцифрен резултат Соломонови о-ви за рекорд през XXI век

  • 27 март 2026 | 12:30
  • 119228
  • 255
Димитров: Няма как да си вадим поуки от този мач! Трябва да си променим манталитета

Димитров: Няма как да си вадим поуки от този мач! Трябва да си променим манталитета

  • 27 март 2026 | 12:44
  • 4639
  • 8
Пиастри изпревари с малко Мерцедес в Япония

Пиастри изпревари с малко Мерцедес в Япония

  • 27 март 2026 | 09:12
  • 18587
  • 1
Филип Кръстев: Щастлив съм, че бях капитан, днес показахме, че футболът е хубав спорт

Филип Кръстев: Щастлив съм, че бях капитан, днес показахме, че футболът е хубав спорт

  • 27 март 2026 | 12:50
  • 382
  • 0
8 отбора от Европа се доближиха на крачка от Мондиал 2026

8 отбора от Европа се доближиха на крачка от Мондиал 2026

  • 27 март 2026 | 00:36
  • 60018
  • 14
Марин Петков: Всяка победа е добра за нас

Марин Петков: Всяка победа е добра за нас

  • 27 март 2026 | 12:53
  • 275
  • 0