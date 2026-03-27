В Ман Юнайтед са намерили опция, с която да оставят Карик начело, но и да запазят опциите си отворени

Временният мениджър на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик може да получи предложение за краткосрочно споразумение, информира местната преса. На “Олд Трафорд” не бързат да взимат крайно решение относно това кой ще води клуба през следващата кампания, но опциите пред шефовете стават все по-малко. Първоначалните информации бяха, че шефовете на “червените дяволи” искат да привлекат доказано име с опит в Премиър лийг, който да поеме отбора от следващия сезон.

Споменаваха се имената на хора като Томас Тухел, Карло Анчелоти и Юлиан Нагелсман, както и мениджъри от Англия като Оливър Гласнер и Андони Ираола, както и справящият се на много високо ниво в ПСЖ Луис Енрике. Повечето от тези варианти обаче отпаднаха, а възможностите се топят. Тухел вече преподписа с Англия, а Анчелоти е близо до ново споразумение с Бразилия. Нагелсман е склонен да остане начело на Германия и до Евро 2028, освен това не иска да взима решение за бъдещето си преди края на предстоящото Световно първенство. Информациите гласят, че Луис Енрике също най-вероятно скоро ще се обвърже дългосрочно с парижани. Андони Ираола и Оливър Гласнер остават като възможни варианти, но колебливите резултати на Кристъл Палас и Борнемут също поставят сериозни въпросителни дали са на нивото на толкова голям клуб като Манчестър Юнайтед.

Именно поради тези причини на “Олд Трафорд” обмислят все по-сериозно да задържат Карик с краткосрочен контракт за една плюс една година. Бившият халф се справя отлично начело на ‘червените дяволи” и записа седем победи, две равенства и само едно поражение в досегашните си десет двубоя начело на отбора. Тимът демонстрира стабилен футбол, а поведението на самия треньор допада на шефовете. Шансовете на наставника да остане начело на "червените дяволи" ще се увеличат драстично ако бъде постигнат и целта за влизане в Шампионската лига. Предложение за един сезон плюс опция за допълнителна година е смятан за добър вариант от страна на ръководството, тъй като така се гарантира, че клубът няма да бъде вкаран в нова ситуация да изплаща сериозна неустойка при неуспешен сезон и раздяла между двете страни, а също така ще остави отворени опциите на ръководството да назначи по-сериозен треньор, ако се отдаде възможност на по-късен етап. В същото време се смята, че самият Карик би приел такова предложение с желанието да се докаже в дългосрочен план и едва тогава да преговаря за по-сериозен контракт.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages