  Хари Магуайър съвсем близо до нов договор с Манчестър Юнайтед

Хари Магуайър съвсем близо до нов договор с Манчестър Юнайтед

  • 26 март 2026 | 11:19
Централният бранител на Манчестър Юнайтед Хари Магуайър е много близо до нов договор с клуба, съобщава “Дейли Мейл”. Настоящият контракт на защитника изтича в края на сезона, но двете страни са постигнали почти пълна договорка за ново споразумение за още една година, но с опция от страна на клуба то да бъде удължено едностранно с още един сезон. Самият Хари Магуайър е бил категоричен, че иска да остане на “Олд Трафорд” и за тази цел ще намали драстично заплатата си, за да може да се стигне до решение. Очаква се той да получава около 100 хиляди паунда с новия си договор, за разлика от настоящия, според който получава по около 180 хиляди от английската валута.

Хари Магуайър пристигна в Манчестър Юнайтед през лятото на 2019 година срещу 80 милиона паунда от Лестър. Само няколко месеца по-късно той получи и капитанската лента на клуба. През годините бе подложен на огромно количество критик, но след идването на Рубен Аморим и сега на Майкъл Карик отново си върна позицията в клуба и в последните няколко месеца дори е твърд титуляр. Това е убедило шефовете на клуба, че има смисъл играчът да бъде задържан поне още един сезон. Той дори бе повикан от Томас Тухел в разширения състав на Англия за предстоящите контроли на "трите лъва".

Снимки: Gettyimages

