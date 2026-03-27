Каземиро: Наслаждавам се в Ман Юнайтед, но не съм си променил решението

  • 27 март 2026 | 14:47
Каземиро отхвърли възможността да остане в Манчестър Юнайтед след края на сезона. Бразилецът се представя далеч над очакванията под ръководството на Майкъл Карик и дори вкара два гола в последните си три мача за първенството. Юнайтед обяви още през януари, че Каземиро ще напусне "Олд Трафорд" през лятото. Той ще го направи с над 150 мача за "червените дяволи" в кариерата си. 

"Все още се наслаждавам истински на престоя ми в Манчестър Юнайтед. Този клуб е голям и феновете се държат отлично с мен, но не съм променил решението. Сигурен съм обаче, че последните ми мачове за Манчестър Юнйатед ще бъдат трудни (емоционални)", каза бразилецът. 

"Майкъл специализира в моята позиция, той бе наистина добър футболист. Това прави нещата по-лесни и за мен. Целта ни е да върнем Манчестър Юнайтед в Шампионската лига", каза още халфът, който помогна на отбора да спечели седем от последните си десет мача.

