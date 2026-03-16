Рой Кийн с нова атака срещу Карик: Има далеч по-добри варианти за постоянен мениджър

Легендата на Манчестър Юнайтед Рой Кийн отново изрази мнението си, че Майкъл Карик не трябва да става следващият постоянен мениджър на Манчестър Юнайтед. 44-годишният бивш полузащитник се представя възхитително след завръщането си на „Олд Трафорд“ като временен наставник в средата на януари, постигайки седем победи и едно равенство в деветте си мача начело. Тази впечатляваща серия изкачи "червените дяволи" до трето място в класирането на Премиър лийг и ги постави в благоприятна позиция за класиране в Шампионската лига през следващия сезон. Въпреки драстичното подобрение в резултатите на тима след пристигането на Карик, Кийн остава неубеден, че той е правилният кандидат да води клуба за постоянно.

На въпрос дали би дал мениджърския пост на настоящия временен наставник за постоянно през лятото, той заяви пред "Скай Спортс": „Аз не бих го оставил. Мисля, че има по-добри варианти. Смятам, че в мачовете, в които пое отбора, се справи много добре по отношение на печеленето на футболни срещи. Очевидно е опростил нещата, но в тези двубои нямаше голям залог. Те имаха три седмици да се подготвят за мачовете. Моментът беше подходящ за него да влезе и той се справи много добре. Свалям му шапка и ако получи работата през лятото, ще кажа: „Слушай, успех“, но мисля, че има далеч по-добри варианти за следващия мениджър на Манчестър Юнайтед.“

„Ако Карик беше споменат преди три месеца за следващ мениджър на клуба, щяха да ви заключат. Всички щяха да кажат, че той дори не е в сметките, но поради точния момент, той получи възможност и се справя много добре. И все пак смятам, че има по-добри варианти, толкова е просто, но той се справи много добре. Манчестър Юнайтед със сигурност ще се класира за Шампионската лига сега, но при вземането на решения [за следващия мениджър] те ще трябва да интервюират хора и да видят какво се предлага.“

Бившият капитан на "червените дяволи" добави: „Повечето играчи харесват временните мениджъри. Различно е, когато той дойде и трябва да взема решения за договори, предсезонна подготовка, медицински щаб, трансфери и селекция. Неговата работа през последните няколко месеца беше да печели футболни мачове. Знам, че това е работата на мениджъра навсякъде, но той нямаше никакви разсейващи фактори, дори като мениджър. Разбира се, той го направи и му отдавам заслуженото, но ако му бъде дадена работата, тогава ще има различни отговорности.“

„Мисля, че за да управляваш клуб от такъв ранг, ти трябва някой с много повече опит по отношение на печеленето на трофеи, битките в Европа, а той го няма. Може да го има след няколко години и тогава може да е в сметките, но фактът, че печели мачове в момента, разбира се, му дава голям шанс. Всички тези приказки, че всички го обичат, не съм толкова сигурен, че беше така, когато не можаха да победят Нюкасъл с 10 души. Днес победи Астън Вила – Астън Вила бяха абсолютно шокиращи. Колкото повече ги гледам, толкова повече си мисля, че ще пропуснат Европа, особено като се има предвид колко зле бяха днес. Така че моментът е добър за Юнайтед. За днешния мач Вила идват след европейски двубой, а Юнайтед, тъй като бяха толкова зле в началото на сезона, нямат разсейващи фактори. И помнете, това е същата група играчи, която завърши на 15-о място.“

„Така че всички останали могат да се въодушевяват, че Манчестър Юнайтед е трети в първенството, но аз не. Не съм от тях. Не се вълнувам от такива неща. Вълнувам се, когато отборите печелят трофеи и се състезават седмица след седмица. Така че не съм от тези, които се въодушевяват прекалено.“

Снимки: Gettyimages