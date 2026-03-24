Калоян Божков преди евроквалификациите: Не сме фаворити, но можем да изненадаме

Един от топ талантите на България – Калоян Божков – говори пред Sportal.bg преди важните европейски квалификации на националния отбор до 19 години.На младите „лъвчета“ им предстоят мачове с Англия, Хърватия и Испания. Ето какво сподели един от лидерите на тима на Атанас Рибарски.

„Подготовката върви по план. Подготвяме се за тези мачове и се надяваме да излезем с положителни резултати. Със сигурност не сме фаворити, но мисля, че имаме шанс, макар и малък. Напълно възможно е да се класираме. Познавам по-голямата част от момчетата, които ще играят за Хърватия. Смятам, че най-трудният мач ще бъде срещу Англия, но във всеки един от двубоите можем да вземем точка, дори и победа“, сподели той за своите очаквания.

Полузащитникът говори и за клубния футбол, където в момента носи екипа на гранда на Хърватия – Динамо Загреб, след като преди това стана шампион с Локомотив Загреб. В България пък печели отличия с Лудогорец.

„Преценихме, че най-доброто място за развитие е Хърватия. Това е държава, която е истинска люпилня за таланти и дава шанс на млади футболисти. В Локомотив имам много спомени. В Динамо има повече напрежение и изискванията са по-големи, но в крайна сметка трябва да се мине през това. За мен това беше най-доброто решение. Мисля, че Динамо е трамплин към Европа и разчитат на мен. Тренирам с мъжете и веднъж бях в групата, но нямах късмет да вляза в игра. Смятам, че скоро ще получа шанс да играя с тях“, завърши Божков.

