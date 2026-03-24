  3. Калоян Божков преди евроквалификациите: Не сме фаворити, но можем да изненадаме

Калоян Божков преди евроквалификациите: Не сме фаворити, но можем да изненадаме

  • 24 март 2026 | 08:58
  • 1969
  • 3

Един от топ талантите на България – Калоян Божков – говори пред Sportal.bg преди важните европейски квалификации на националния отбор до 19 години.На младите „лъвчета“ им предстоят мачове с Англия, Хърватия и Испания. Ето какво сподели един от лидерите на тима на Атанас Рибарски.

Стана ясна програмата на България U19 за предстоящите европейски квалификации
Стана ясна програмата на България U19 за предстоящите европейски квалификации

„Подготовката върви по план. Подготвяме се за тези мачове и се надяваме да излезем с положителни резултати. Със сигурност не сме фаворити, но мисля, че имаме шанс, макар и малък. Напълно възможно е да се класираме. Познавам по-голямата част от момчетата, които ще играят за Хърватия. Смятам, че най-трудният мач ще бъде срещу Англия, но във всеки един от двубоите можем да вземем точка, дори и победа“, сподели той за своите очаквания.

Полузащитникът говори и за клубния футбол, където в момента носи екипа на гранда на Хърватия – Динамо Загреб, след като преди това стана шампион с Локомотив Загреб. В България пък печели отличия с Лудогорец.

„Преценихме, че най-доброто място за развитие е Хърватия. Това е държава, която е истинска люпилня за таланти и дава шанс на млади футболисти. В Локомотив имам много спомени. В Динамо има повече напрежение и изискванията са по-големи, но в крайна сметка трябва да се мине през това. За мен това беше най-доброто решение. Мисля, че Динамо е трамплин към Европа и разчитат на мен. Тренирам с мъжете и веднъж бях в групата, но нямах късмет да вляза в игра. Смятам, че скоро ще получа шанс да играя с тях“, завърши Божков.

Български талант подписа договор с Динамо (Загреб)
Български талант подписа договор с Динамо (Загреб)

Какви цели си е поставил във футбола, какви са разликите между хърватския и българския футбол и какво предпочита – гол или асистенция – можете да видите във видеото.

Вуцов: Благодаря на цялата синя общност, която е зад любимия отбор

Луканов: Въпреки комфорта на Фратрия, този мач можехме да го загубим само с 6 човека

Роде: Искам да се подобряваме, но това е добро начало

Янтра и Фратрия не успяха да се победят в здрав сблъсък

Георги Иванов води делегацията ни към Индонезия

Котев: Това е шанс за младите

Еуфория за билети за визитата на Везенков от Евролигата в България

Тежко гостуване за Везенков и компания в Евролигата тази вечер

Огромна порция страхотни двубои ни очакват в поредния кръг на Евролигата

Още един отпадна от състава на България за мачовете в Индонезия

Рекорден бюджет на БФ Волейбол

