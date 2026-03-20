  • 20 март 2026 | 11:06
Стана ясна програмата на България U19 за предстоящите европейски квалификации

Националният отбор на България до 19 години ще вземе участие в европейските квалификации от Лига А, които ще се проведат в Хърватия между 25 и 31 март. Съперници на българския тим са отборите на Англия, Хърватия и Испания.

„Лигата на талантите" с акцент върху контролните срещи на България U19

Двубоите започват на 25 март, като всеки отбор ще изиграе по три срещи. България ще се изправи срещу едни от най-силните отбори в Европа, като двубоите на “лъвчетата” ще се играят на два стадиона в страната домакин.

Програмата за българския тим е следната:

На 25 март от 13:00 часа (българско време) България се изправя срещу Англия на стадион „Спортски парк НК Граничар Коториба“ в Хърватия.

 На 28 март от 16:30 часа (българско време) тимът ни среща Хърватия на стадион „Сити Център Кризевци“.

 На 31 март от 15:45 часа (българско време) България играе срещу Испания на стадион „Спортски парк НК Граничар Коториба“ в Хърватия.

