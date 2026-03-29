  3. Барселона по петите на нападател на Хофенхайм

Барселона по петите на нападател на Хофенхайм

Барселона по петите на нападател на Хофенхайм

Барселона следи отблизо нападателя на Хофенхайм Фисник Аслани, твърди агентът на играча. Според него испанският шампион проявява интерес към привличането му през летния трансферен прозорец.

Към момента се очаква Роберт Левандовски да напусне Барселона като свободен агент това лято, а същевременно има спекулации и около бъдещето на Феран Торес. В резултат на това, на „Камп Ноу“ може да пристигне нов нападател, като има шанс това да бъде именно Аслани. Според агента на 23-годишния играч, Айман Дахмани, е имало „контакт от каталунския клуб“ относно възможността за трансфер през предстоящия пазар.

„Интересът на Барселона към играча е реален в този момент и имаше контакт от каталунския клуб“, заяви Дахмани пред Erem News.

Нападателят има 9 гола и 8 асистенции в 28 мача за Хофенхайм този сезон, включително 8 попадения и 7 асистенции в Бундеслигата. Аслани също така е отбелязал 4 пъти в 13 мача за националния отбор на Косово, като се разписа и при победата на тима си с 4:3 над Словакия в четвъртък вечер.

Интересът към този играч обаче не е само от Барселона. Челси, Тотнъм и Астън Вила също са сред клубовете, свързвани с високия 191 см нападател, за когото се твърди, че има „писмена освобождаваща клауза“ в договора си с Хофенхайм в размер на около 25 милиона евро, което го прави достъпна опция по време на летния трансферен прозорец.

Снимки: Gettyimages

Ювентус и Влахович са все по-близо до споразумение за нов договор

Дешан обяви нова дата, в която ще разкрие състава за Световното, и обеща много ротации срещу Колумбия

Милан няма да задържи Фюлкруг

Две дузпи на Джонатан Дейвид спасиха Канада от поражение

Унгария удари Словения в края

Япония надигра Шотландия на “Хемпдън Парк”

60 факта за големия юбиляр Краси Балъков

Александър Димитров говори пред медиите в Джакарта

Ето какъв идеален отбор нареди Бала през 90-те години

Хора, спрете се! Какво ви става? Защо след 10:2 унижавате млади български момчета по този начин?

Греда, пропусната дузпа и куп елегантни отигравания от Бербатов при победа на легендите на Ман Юнайтед

Легендите на Ливърпул изпуснаха преднина от два гола срещу Борусия (Д) при завръщането на Клоп

