Шест години по-късно: Локо (Пловдив) и ЦСКА отново един срещу друг в битка за Купата на България

Локомотив (Пловдив) и ЦСКА се изправят един срещу друг във финала за Sesame Купа на България. Сблъсъкът за трофея е днес от 19:00 часа на стадион "Васил Левски" и ще бъде ръководен от Мариян Гребенчарски.

На трибуните се очертава истински празник, като се очаква да присъстват над 30 000 души.

По пътя си дотук "смърфовете" отстраниха последователно Дунав (Русе), Монтана, градския съперник Ботев и Арда, докато столичани се справиха със Севлиево, Локомотив (София), ЦСКА 1948 и Лудогорец.

За последно "армейците" спечелиха Купата през 2021 г., когато се наложиха с минималното 1:0 над Арда с гол на Бисмарк Чарлс. Година по-рано пък "черно-белите" триумфираха в надпреварата, побеждавайки именно ЦСКА във финала. Успехът на пловдивчани тогава дойде след изпълнение на дузпи.

Двата отбора със сигурност ще хвърлят всички сили в търсене на задължителна победа, с която да си гарантират участие в евротурнирите. Припомняме, че през последните два сезона "червените" не успяха да се класират за Европа и сега клубът не може да си позволи нов провал. Последното участие на Локомотив на международната сцена беше през сезон 2021/22.

За тимовете все пак има и друг вариант за евротурнирите. Ако ЦСКА не спечели трофея, то на всяка цена трябва да победи Лудогорец в последния кръг от efbet Лига. В този случай "армейците" ще си осигурят минимум бараж, а при загуба на ЦСКА 1948 от Левски, момчетата на Христо Янев дори могат да завършат на втора позиция в шампионата и директно да се класират за предварителните кръгове на Лигата на конференциите.

"Смърфовете" изостават на две точки от петия в класирането Черно море и при евентуално поражение във финала днес, те ще се доберат до баражното място само ако надделеят над Ботев (Пловдив), като в същото време трябва да се надяват на грешка на "моряците" срещу Арда.

През изминалия уикенд "червените" отстъпиха на Левски с 0:2, а Локо (Пд) допусна тежка загуба с 0:4 в Кърджали. Всъщност двата отбора са в серии от по два поредни мача без успех, тъй като преди това ЦСКА завърши наравно с ЦСКА 1948, а "черно-белите" паднаха на "Тича".

Добрата новина за Душан Косич е, че петима от основните му футболисти се завръщат след наказание. Това са Каталин Иту, Ивайло Иванов, Андрей Киндриш, Тодор Павлов и Мартин Атанасов. Аут обаче ще бъде Георги Чорбаджийски, който играе като преотстъпен на "Лаута" именно от ЦСКА.

Христо Янев също ще може да разчита на всички свои състезатели. Пропусналият последните два двубоя заради натрупани картони Джеймс Ето'о е обратно в строя и по всяка вероятност ще се завърне в стартовия състав. Там се очаква място отново да намерят Факундо Родригес и Мохамед Брахими, които не играха срещу Левски - първият "висеше" за финала с четири официални предупреждения, докато крилото имаше леки проблеми и беше съхранен за днешната среща.

Наставникът на пловдивчани също беше дал почивка на голяма част от титулярите си, които ще се завърнат сред 11-те за големия сблъсък с "армейците".



По-рано през кампанията двата тима си размениха по една домакинска победа - Локо (Пловдив) спечели с 1:0 на "Лаута", а ЦСКА - с 2:1 на Националния стадион.

