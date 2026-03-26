Барса се насочва към Осимен, ако не успее с Хулиан Алварес

Испанският гранд Барселона възнамерява да подпише с нов нападател през лятото, като на този етап основната трансферна цел е аржентинецът Хулиан Алварес от Атлетико Мадрид, но предвид сложността на потенциална сделка с настоящия му тим, каталунците са набелязали и други варианти.

Една от алтернативите е голмайсторът на Галатасарай Виктор Осимен, твърди "Мундо Депортиво".

Нигерийският национал отбеляза 56 гола в 70 мача, откакто се премести в Турция, което го откроява сред останали опции за Барселона.

Представителите на каталунския гранд обаче имат и някои съмнения относно Осимен, а именно - отношението му заради начина, по който напусна Наполи през 2024 година.

Снимки: Imago