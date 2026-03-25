Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  25 март 2026 | 09:49
  • 183
  • 0
Барселона стартира операция "Бастони"

Барселона вече планира следващия сезон с ясни цели. Между спортното ръководство и Ханзи Флик има пълен консенсус за осъществяването на два стратегически трансфера от най-високо ниво. В клуба са уверени, че ще има достатъчно финансов ресурс за картотекирането на новите попълнения и вече са се заели с привличането на едно от тях: италианския централен защитник Алесандро Бастони. Той е цел номер едно за следващия сезон и се смята за незаменима част от пъзела за повишаване на нивото в отбрана. Ако преди няколко месеца операцията изглеждаше почти невъзможна, сега в Барса цари оптимизъм и механизмът за привличането му вече е задействан, твърди “Спорт”.

Бастони е топ защитникът, избран от Деко и Флик за новия проект на Барса. Те смятат, че футболистът е израснал изключително много и са останали впечатлени от него по време на полуфинала в Шампионската лига миналия сезон, където той изнесе рецитал както в защита, така и при изнасянето на топката. С левия си крак и авторитета си на терена Бастони би компенсирал нежеланата раздяла с Иниго Мартинес през миналото лято. В каталунския клуб вярват, че той може да се превърне в истински лидер на отбраната, който освен това ще допринесе с твърдост, бързина и отлично изнасяне на топката. Името му е на масата още от затварянето на летния трансферен прозорец и клубът ще се бори докрай за подписа му.

Спортният директор Деко пътува до Милано през ноември, за да се срещне с антуража на Бастони. Това беше важна първа стъпка, за да се разбере нагласата на футболиста да напусне Интер и да премине в Барса, както и да се проверят възможностите за трансфер след месец юни. Източници, запознати със срещата, уверяват, че е имало разбирателство и усещането е било повече от положително, като остава да се договори по-ниска цена за операция, която първоначално се очакваше да достигне близо 80 милиона евро.

Позицията на самия футболист също може да се окаже решаваща в тази операция. Бастони е високо ценен играч в Европа и няколко отбора от Премиър лийг са проявили интерес към него. В Барселона вече имат усещането, че централният защитник е направил своя избор и ако трябва да напусне, ще го направи само в посока „Камп Ноу“, допълват от каталунското издание. Неговото колебание е било между подновяване на договора или трансфер в Барса, като пътищата все повече водят към испанския клуб.

Засега Барса е уведомил Бастони, че го иска. Той е първи избор и клубът ще започне преговори за привличането му. Всичко ще се задейства след паузата за националните отбори с цел постигане на споразумение.

Следвай ни:

Водещи Новини

