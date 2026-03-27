България натрупа самочувствие след погром над Соломоновите острови - на живо от Джакарта след 10:2
Контузията на Рафиня притесни силно Барселона

  • 27 март 2026 | 13:06
Контузията на Рафиня притесни силно Барселона

В Барселона са сериозно разтревожени за състоянието на Рафиня. Бразилското крило започна като титуляр в контролата с Франция, играна в САЩ, но бе заменен на почивката. След мача Карло Анчелоти заяви, че футболистът в почувствал някакъв дискомфорт. Според “Мундо Депортиво” обаче първите контакти между Барса и медицинския щаб на Бразилия индикират, че става дума за контузия. Днес ще се направят първите тестове, които ще дадат по-конкретна представа за състоянието на Рафиня.

“Марка” добавя, че бившият играч на Лийдс е почувствал болка в двуглавия бедрен мускул на десния крак, а същата контузия, съчетана с две усложнения, го извади от строя за близо два месеца по-рано през сезона.

След паузата за националните отбори за Барселона предстои много важен период, в който “блаугранас” имат три мача с Атлетико Мадрид и дерби с Еспаньол. Затова ръководството и феновете на каталунците очакват с нетърпение новините около състоянието на Рафиня.

Снимки: Imago

Клоп: Салах е един от най-великите за всички времена

Погба с първи гол за Монако

Тонали: Сблъскахме се с демони от миналото

Тухел: Бен Уайт заслужава втори шанс с английския национален отбор

Защитник на ЦСКА 1948 е на един мач от Световното първенство

Мурат Якин: Странични неща отвличаха вниманието на Германия от футбола

България размаза с двуцифрен резултат Соломонови о-ви за рекорд през XXI век

Димитров: Няма как да си вадим поуки от този мач! Трябва да си променим манталитета

Пиастри изпревари с малко Мерцедес в Япония

Филип Кръстев: Щастлив съм, че бях капитан, днес показахме, че футболът е хубав спорт

8 отбора от Европа се доближиха на крачка от Мондиал 2026

Марин Петков: Всяка победа е добра за нас

