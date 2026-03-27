Контузията на Рафиня притесни силно Барселона

В Барселона са сериозно разтревожени за състоянието на Рафиня. Бразилското крило започна като титуляр в контролата с Франция, играна в САЩ, но бе заменен на почивката. След мача Карло Анчелоти заяви, че футболистът в почувствал някакъв дискомфорт. Според “Мундо Депортиво” обаче първите контакти между Барса и медицинския щаб на Бразилия индикират, че става дума за контузия. Днес ще се направят първите тестове, които ще дадат по-конкретна представа за състоянието на Рафиня.

“Марка” добавя, че бившият играч на Лийдс е почувствал болка в двуглавия бедрен мускул на десния крак, а същата контузия, съчетана с две усложнения, го извади от строя за близо два месеца по-рано през сезона.

След паузата за националните отбори за Барселона предстои много важен период, в който “блаугранас” имат три мача с Атлетико Мадрид и дерби с Еспаньол. Затова ръководството и феновете на каталунците очакват с нетърпение новините около състоянието на Рафиня.

🚨🇧🇷 BREAKING: Raphinha a le sentiment de s'être déchiré les ischio-jambiers lors du match amical contre la France. En attendant les résultats des examens, c'est l'impression du joueur.



Si confirmé, absent pendant plusieurs semaines selon la taille de la blessure.



(@xavi__hdez)

Следвай ни:

Снимки: Imago