В Барселона са готови да изслушат оферти за Жул Кунде през лятото

  24 март 2026 | 05:35
Ръководството на Барселона е готово да постави френския защитник Жул Кунде в трансферния списък, което предизвика интереса на редица европейски грандове. Според информация на "Radio Marca", каталунският клуб ще разгледа оферти за играча през летния трансферен прозорец. Въпреки че „блаугранас“ не се стремят активно да се разделят с французина, евентуална негова продажба не е изключена.

Едва миналата година Кунде подписа нов договор с Барселона, който го обвързва с клуба до лятото на 2030 г. Въпреки това, ситуацията около него се следи отблизо от отбори като Манчестър Юнайтед, Ливърпул, Челси и Байерн (Мюнхен).

Самият Кунде, който е на 27 години, също може да бъде изкушен да напусне. Причината е, че под ръководството на новия треньор Ханзи Флик той е използван предимно като краен защитник. Френският национал обаче вижда себе си като централен бранител и предпочита да играе на тази позиция.

През този сезон Кунде е записал 40 мача във всички турнири, в които има 3 гола и 4 асистенции. В момента той е контузен, но се очаква да се възстанови след паузата за националните отбори.

Снимки: Gettyimages

