Лошите прогнози за Рафиня се оправдаха

В Барселона са бесни след контузията на Рафиня в мача на бразилския национален отбор срещу Франция в четвъртък вечер. Лявото крило ще отсъства от терена пет седмици поради мускулна травма в дясното бедро. Така той ще пропусне трите идни сблъсъка срещу Атлетико Мадрид – един в Ла Лига и двата от четвъртфиналите на Шампионската лига.

March 27, 2026

Освен това Рафиня е аут и за срещите с Еспаньол, Селта, Хетафе и Осасуна за първенство. Надеждите на “Камп Ноу” са той да бъде на линия за дербито с Реал Мадрид на 10 май.

Каталунците обаче са ядосани на медицинския щаб на Бразилия заради начина, по който е бил третиран футболистът. От Барса са недоволни, че Рафиня е бил използван в контрола в другата част на света, въпреки че е имал дискомфорт“, пише “Спорт”.

Той бе принуден да напусне терена на полувремето в проверката в САЩ.