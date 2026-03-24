От "Камп Ноу" искат да задържат Жоао Кансело

Ръководството на Барселона е взел твърдо решение да задържи Жоао Кансело и след юни, съобщава вестник “Спорт”. Представянето на португалеца е определено като положително и както спортният директор Деко, така и новият треньор Ханзи Флик го считат за поливалентен и опитен краен защитник, който може да бъде изключително полезен в близко бъдеще. Целта е да му бъде предложен краткосрочен договор, но само при условие, че той успее да си осигури свободен трансфер от Ал Хилал, където не разчитат на него. Въпреки това саудитският клуб е в силна позиция, тъй като Кансело има още една година от договора си, и не е склонен да го пусне без пари. От Ал Хилал настояват за финансова компенсация или за размяна на футболисти.

Жоао Кансело пристигна на “Камп Ноу” през зимата, въпреки че Ал Хилал предпочиташе да го изпрати в Интер. Офертата на италианците беше по-привлекателна, тъй като те предлагаха да покрият по-голям процент от заплатата му, а освен това се предвиждаше и размяна под наем с играч на „нерадзурите“. Решителността на самия футболист да играе за Барселона обаче наклони везните в полза на каталунците, но през лятото ситуацията може да е различна. Португалският краен защитник записа до момента един гол и три асистенции в седем двубоя в Ла Лига.

Снимки: Gettyimages