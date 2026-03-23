Марк Бернал: Дори чорапа не можех да си обуя сам, а сега вкарвам голове за Барселона

18-годишният халф Марк Бернал преживява момент на слава, утвърждавайки се като титуляр и дори голмайстор в Барселона и получавайки първа повиквателна за националния отбор на Испания до 21 години. Този успех идва след тежък период, белязан от сериозна контузия на коляното през лятото на 2024 г., която го накара да мисли за най-лошото през миналия сезон.

Младият полузащитник, който вече напълно е преодолял физическия проблем, сега вижда как тихата му работа е възнаградена. Неотдавнашната му повиквателна за отбора до 21 години беше момент на голяма радост. „Много съм щастлив, беше много специален момент. Разбрах от семейството си, които ми изпратиха повиквателната“, разкри той в интервю за вестник “Спорт”.

В съблекалнята на Барселона новината беше посрещната с ентусиазъм. „Всички ме поздравиха и също така поздравихме Жоан Гарсия“, каза той, визирайки повиквателната на съотборника си за мъжкия отбор. Любопитното е, че самият Бернал е бил в предварителния списък на А отбора - нещо, което го е изненадало.

„Това е нещо положително, знак, че правиш нещата добре и е повод за гордост“, призна той.

Връщането към най-добрата форма след контузията беше труден процес. „Беше дълъг и много тежък процес, особено психически, за да мога да се върна на същото ниво като преди“, призна Бернал.

Играчът си спомня моментите на отчаяние: „Особено в началото, мислиш си за това, тогава си най-зле, главно психически. Много неща ти минават през ума, че няма да можеш да бъдеш същият, че нищо няма да е както преди... беше супер трудно.“

Най-трудното от процеса на възстановяването беше невъзможността да изпълнява прости задачи. „След операцията не можех дори да си обуя чорап, нито да стана сам от леглото. Това беше най-трудното“, спомня си той. В контраст, завръщането на терена беше момент на чиста радост: „В деня, в който се върнах на терена, за да докосна топката, се чувствах като дете, на което за първи път му дават топка.“

Ако тогава някой му беше казал, че ще вкарва голове за Барса, Бернал би реагирал с недоверие. „Щях да го нарека луд, защото е нещо сюрреалистично. Ако мога да помогна на отбора, включително и с голове, това е нещо, с което много се гордея“, заяви той.

До момента талантът е отбелязал пет гола, всички на Камп Ноу и в различни турнири. Запитан за любимия си, той не се поколеба: „Първият винаги е специален и да, бих казал, че беше първият, който вкарах за клуба на живота си, в мача срещу Майорка. Почувствах еуфория в този момент.“

Периодът на възстановяване е използван за физическо развитие. „Когато се контузих, говорих с рехабилитаторите и физиотерапевта. Те също видяха нещата по този начин“, обясни той. Целта беше да се увеличи мускулната маса и скоростта, аспекти, които той смята, че е подобрил. „Днес в професионалния футбол всичко е много физическо и с много скорост“, добави той, признавайки, че това, което му липсва сега, е „да натрупа опит в големи мачове“.

Психичното здраве е друг основен стълб за играча, който посещава психолог от 14-годишна възраст. „За мен е изключително важно. Няма значение дали си в най-добрия си момент, винаги има нещо, което ти е на ум. Разговарям с психолога, за да ми помогне във всичко и особено тази година, това беше от решаващо значение за мен“, разкри той.

🗣️Marc Bernal sobre Lamine: "Metía muchos, bastantes goles de pequeño, pero hacerlo en el Camp Nou es diferente"



