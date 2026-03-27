България натрупа самочувствие след погром над Соломоновите острови - на живо от Джакарта след 10:2
  От Барселона вече са отправили офертата си към Бастони и се чувстват все по-уверени

От Барселона вече са отправили офертата си към Бастони и се чувстват все по-уверени

  • 27 март 2026 | 12:01
Ръководството на Барселона вече е отправило офертата си към централния защитник на Интер Алесандро Бастони. Според “Спорт” предложението към италианеца е за договор за пет години със значително по-висока заплата, отколкото в момента той получава в лидера в Серия “А”. Твърди се, че настоящото възнаграждение на Бастони може да достигне 7 милиона евро бруто плюс бонуси. Барселона на практика предлага двойно повече на централния бранител.

“Спорт” настоява, че Бастони е все по-близо до това да приеме офертата, като в момента италианецът мисли единствено върху два варианта - трансфер в Барселона или нов договор с Интер. Стратегията на каталунците е първо да се разберат с играча, а след това да започнат преговорите с неговия клуб.

Бастони е оценяван между 60 и 80 милиона евро, но от Барселона със сигурност ще се опитат да намалят цената, включвайки в офертата си към Интер и някой свой играч.

Договорът на Бастони с Интер е до лятото на 2028 година.

