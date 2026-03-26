Шефовете на Барселона се огледаха в крило, което е наполовина притежание на Реал Мадрид

Ръководството на Барселона разглежда различни опции за подсилване на отбора през предстоящото лято и в полезрението на шефовете е попаднало крилото на Осасуна Виктор Муньос, съобщава “Мундо Депортиво”. Фланговият футболист впечатлява с изявите си за “червените” през тази кампания и до момента е записал пет гола и две асистенции в 29 двубоя в Ла Лига. Играчът има и откупваща клауза в договора си на стойност 40 милиона евро.

Барселона стартира операция "Бастони"

Голямата пречка, според “Мундо Депортиво”, може да се окаже това, че 50% от играча са притежавани от големия съперник Реал Мадрид. Муньос пристигна в Памплона именно от втория тим на “лос бланкос” през миналото лято, когато за него бяха платени едва 5 милиона евро. Мадридчани обаче притежават тригодишна опция за обратното изкупуване на играча на стойност 8, 9 и 10 милиона евро във всяка една от следващите години. Именно това е и голямото притеснение на каталунците за подход към подобна сделка. На “Камп Ноу” са твърдо убедени, че от “Сантиаго Бернабеу” ще задействат опцията да си върнат футболист, само за да не му позволят да заиграе с екипа на Барселона.

