Жоан Гарсия отпадна от състава на Испания

Вратарят на Барселона Жоан Гарсия е първият играч от селекцията на Луис де ла Фуенте, който отпада от състава на Испания преди контролата със Сърбия. В случая не става дума за контузия, а за чисто треньорско решение. Де ла Фуенте извика 27 футболисти, от които четирима вратари, така че един играч трябваше да отпадне от групата. Това е Гарсия, който ще изгледа срещата от трибуните на стадиона във Виляреал.

Жоан Гарсия получи първата си повиквателна за националния отбор за контролите със Сърбия и Египет. Останалите трима вратари в селекцията на Де ла Фуенте са Унай Симон, Давид Рая и Алекс Ремиро. Най-вероятно тази вечер като титуляр отново ще започне Унай Симон, а през второто полувреме шанс ще получи и Рая. Стражът на Барселона ще трябва да почака за своя дебют. Това може да се случи в проверката с Египет, който ще се играе в Барселона след няколко дни.

