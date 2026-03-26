Рюдигер е готов да помага на Германия и на терена, и от пейката

Антонио Рюдигер е готов да помага на националния отбор на Германия и като резерва, и като титуляр, заяви самият той по време на лагера в Херцогенаурах. Очаква се бранителят на Реал Мадрид да бъде на пейката за сметка на Йонатан Та и Нико Шлотербек, които според самия него правят силен сезон.

"Ще бъда на разположение, ако Юлиан се нуждае от мен, независимо дали ще бъде като резерва, за да пазим резултат. Йона и Нико правят силен сезон и показват постоянство. Мисля, че националният отбор има най-много и най-добрите опции в центъра на защитата. Дълбочината е отлична", каза той.

Рюдигер, който е изиграл 81 мача за Германия и повече в настоящия отбор има само капитанът Йозуа Кимих със 106, вярва в шансовете на Бундестима на Световното първенство. Германците са в група с Кюрасао, Кот д'Ивоар и Еквадор.

"На Световно първенство така или иначе се нуждаеш от повече от 11 души. През лятото условията не са идеални за футбол, а и ще пътуваме много. Мачовете също са малко повече", добави защитникът.

Рюфигер коментира и предстоящите сблъсъци срещу Байерн (Мюнхен) и персонално с Хари Кейн в Шампионската лига: "Всички ние в Реал Мадрид сме наясно, че ще се изправим срещу абсолютно постоянен отбор от световна класа. В момента не може да има по-голямо предизвикателство от това. В момента те са най-постоянният и най-добрият отбор в Европа, наред с Арсенал. За мен Кейн определено е сред тримата най-добри деветки в света. Неговата постоянство е просто от световна класа. Можем да го неутрализираме само като отбор – ако това изобщо е възможно в рамките на 180 минути".

