Рюдигер е готов да помага на Германия и на терена, и от пейката

Антонио Рюдигер е готов да помага на националния отбор на Германия и като резерва, и като титуляр, заяви самият той по време на лагера в Херцогенаурах. Очаква се бранителят на Реал Мадрид да бъде на пейката за сметка на Йонатан Та и Нико Шлотербек, които според самия него правят силен сезон.

"Ще бъда на разположение, ако Юлиан се нуждае от мен, независимо дали ще бъде като резерва, за да пазим резултат. Йона и Нико правят силен сезон и показват постоянство. Мисля, че националният отбор има най-много и най-добрите опции в центъра на защитата. Дълбочината е отлична", каза той.

Der langjährige Abwehrchef Antonio Rüdiger nimmt seine neue Rolle als Herausforderer von Jonathan Tah und Nico Schlotterbeck in der Nationalmannschaft ohne öffentliches Klagen an.



Aus Verletzungsgründen hatte Rüdiger aber die WM-Qualifikationsspiele im Oktober und November 2025…

Рюдигер, който е изиграл 81 мача за Германия и повече в настоящия отбор има само капитанът Йозуа Кимих със 106, вярва в шансовете на Бундестима на Световното първенство. Германците са в група с Кюрасао, Кот д'Ивоар и Еквадор.

"На Световно първенство така или иначе се нуждаеш от повече от 11 души. През лятото условията не са идеални за футбол, а и ще пътуваме много. Мачовете също са малко повече", добави защитникът.

Antonio Rüdiger on facing Bayern in the Champions League quarterfinals: "All of us at Real Madrid are aware that we'll be facing an absolutely consistent world-class team. It doesn't get much more challenging than that at the moment. They're currently the most consistent and best… pic.twitter.com/CH8elkmqNV — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) March 26, 2026

Рюфигер коментира и предстоящите сблъсъци срещу Байерн (Мюнхен) и персонално с Хари Кейн в Шампионската лига: "Всички ние в Реал Мадрид сме наясно, че ще се изправим срещу абсолютно постоянен отбор от световна класа. В момента не може да има по-голямо предизвикателство от това. В момента те са най-постоянният и най-добрият отбор в Европа, наред с Арсенал. За мен Кейн определено е сред тримата най-добри деветки в света. Неговата постоянство е просто от световна класа. Можем да го неутрализираме само като отбор – ако това изобщо е възможно в рамките на 180 минути".