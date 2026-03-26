Позитивната нагласа ще помогне на Германия да избегне нов провал на Световното, смята Клинсман

Бившият селекционер на Германия Юрген Клинсман заяви, че отборът трябва да отиде с позитивна нагласа на световното първенство в САЩ, Канада и Мексико това лято, ако иска да постигне нещо значимо.

Германците спечелиха световната титла през 2014 година в Бразилия, но на следващите два Мондиала - в Русия през 2018 година и в Катар през 2022 година, се провалиха с гръм и трясък, отпадайки още в груповата фаза.

Jürgen Klinsmann kennt die Herausforderungen als Bundestrainer nur zu gut. Zwei Jahre lang war er verantwortlich für die deutsche Nationalmannschaft. Unter ihm gelang dem DFB-Team das Sommermärchen 2006 mit Platz drei bei der Heim-WM.



➡️ "SPIELMACHER - Fußball von allen Seiten… pic.twitter.com/OVmnZrQHD9 — Sky Sport (@SkySportDE) March 26, 2026

"Надявам се, че можем да дадем на отбора максимално много позитивна енергия и подкрепа преди те да се впуснат в това приключение. Няма значение какво се случва по света в момента, отборът трябва да има положителна нагласа", каза бившият голмайстор в подкаста "Шпилмахер".

"Винаги съм казвал, че когато създаваш лоша карма, получаваш лоша карма. Така бе в Русия и в Катар", заяви Клинсман по повод случилото се на последните две световни първенства.

Клинсман: Германия е сред фаворитите за спечелване на Световното

"Играчите трябва да мислят за това, което могат да направят те. Юлиан Нагелсман трябва да мисли какво може да направи той. Това е подготовката, която има един отбор на най-високо ниво. Всички трябва да са готови за това петседмично предизвикателство. Изкуството е в това да бъдеш на едно ниво от началото до самия край", добави 61-годишният специалист.

Клинсман спечели световната титла като играч през 1990 година, водейки атаката на Бундестима. През 2006 година той изведе Германия до бронзовите медали от домашното световно като треньор. През 2014 година той бе начело на тима на САЩ, където живее вече много години.