Официално: Нагелсман повика за пръв път млади надежди на Байерн, важни фигури се завръщат за Германия

Селекционерът на Германия Юлиан Нагелсман обяви списъка си с футболисти, които ще играят в контролите със Швейцария (27 март) и 3 дни по-късно срещу Гана. Мачовете са част от подготовката на Бундестима за предстоящото Световното първенство.

На пресконференция във Франкфурт Нагелсман представи списък от 26 играчи за първите два мача през 2026 г. В него се открояват шестима завръщащи се футболисти и двама абсолютни дебютанти.

🇨🇭🇩🇪 27. März - 20:45 Uhr - RTL

31. März - 20:45 Uhr - ARD

За първи път повиквателни за мъжкия отбор получават двете млади надежди на Байерн (Мюнхен) - суперталантът Ленарт Карл и младият страж Йонас Урбиг. Освен това важни фигури като Кай Хавертц от Арсенал и бранителя на Реал Мадрид Антонио Рюдигер се завръщат в отбора.

Още играчи като Паскал Грос (Брайтън), съотборника на Илия Груев в Лийдс Антон Щах и футболистите на Щутгарт Дениз Ундав и Йоша Вагноман също отново попадат в селекцията на Нагелсман. Място в Бундестима обаче този път не намират хора като Карим Адейеми от Борусия (Дортмунд) и Йонатан Буркарт от Айнтрахт (Франкфурт). Отново не попада в сметките нападателя на Милан Никлас Фюлкруг, а Джамал Мусиала от Байерн в момента се възстановява от лека контузия и с него е предпочетено да не се рискува след тежката му травма през лятото.

Националният отбор на Германия ще се събере следващия понеделник в базата на отбора в Херцогенаурах. Бундестимът ще гостува на Швейцария на 27 март в Базел, а на 30 март ще се изправи срещу участника на Световното първенство Гана в Щутгарт.

Снимки: Imago