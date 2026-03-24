Клоп: За да поема Реал Мадрид, трябва първо да ми се обадят

Юрген Клоп се изказа по повод засилващите се слухове около бъдещето си, като категорично отрече всякакъв контакт от страна на Реал Мадрид и отхвърли възможността да поеме германския национален отбор. Откакто обяви напускането си от Ливърпул, след почти десетилетие при „червените“, германецът постоянно е свързван с няколко от най-големите футболни клубове в света. „Белите“, които в момента са с Алваро Арбелоа като временен треньор, и Германия, чието бъдеще може да зависи от резултатите на Световното първенство през 2026 г., са най-често споменаваните дестинации.

Въпреки че предишни новини предполагаха, че Клоп вече е отхвърлил предложение от испанския клуб, 57-годишният треньор сега изясни ситуацията. На пресконференция на Magenta TV, Клоп отрече слуховете по категоричен начин.

„Добре е, че говорим за това“, започна той. „Кога една история е история? Когато някой вземе лист хартия и напише нещо на него? Или когато наистина има нещо зад нея? Реал Мадрид някога звънял ли ми е? Нито веднъж, нито веднъж в треньорската ми кариера“, обясни той.

С доза ирония, треньорът добави: „Ще поема и Атлетико Мадрид, за предпочитане едновременно. Извинете, Мадрид, първо ще трябва да се обадите!“.

С какво точно се занимава Клоп в момента

Изявленията на Клоп ясно показват, че до момента не е имало никакъв контакт относно позицията в Реал Мадрид, което противоречи на спекулациите от последните седмици.

Що се отнася до възможността да стане селекционер на Германия, бившият треньор на Ливърпул беше също толкова прям, отхвърляйки тази хипотеза в близко бъдеще. „Изобщо не мисля за това в момента“, заяви той. „Кой знае какво ще донесат следващите години, но абсолютно няма никакви планове в тази посока“.

Въпреки настоящата му позиция и предвид статута му във футбола, вероятно спекулациите около следващата стъпка в кариерата на Юрген Клоп ще продължат да бележат спортните новини. Германецът, между другото, ще се завърне на „Анфийлд“ на 28-ми за благотворителен мач.

Снимки: Gettyimages