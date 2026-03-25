  • 25 март 2026 | 17:31
Добри новини за Нагелсман: Хавертц и Рюдигер се завърнаха към отборните тренировки

Кай Хавертц и Антонио Рюдигер се завърнаха към отборните тренировки на Германия и са готови да играят за националния си отбор след дълга пауза поради контузии. Бундестимът гостува на Швейцария в Базел в петък и е домакин на Гана в Щутгарт три дни по-късно в подготвителни мачове за Световното първенство през лятото.

Нападателят на Арсенал Хавертц и защитникът на Реал Мадрид Рюдигер са ключови играчи от треньора Юлиан Нагелсман. Бившият играч на Байер (Леверкузен) игра за последно за страната си през ноември 2024 г., а бранителят - през септември миналата година поради контузии.

Хаверtц заяви на пресконференция след тренировката, че е готов да играе водеща роля в подготовката и на Световното първенство от 11 юни до 19 юли в САЩ, Мексико и Канада, където Германия играе срещу дебютантите Кюрасао, Кот д'Ивоар и Еквадор в груповата фаза.

„Натрупах малко игрова практика от няколко мача и се надявам, че с наближаването на турнира ще мога да се покажа и да помогна на момчетата да се представят по най-добрия начин на терена“, каза Хавертц. "Не мисля, че някой би отрекъл, че не съм от играчите, които изнасят вълнуващи речи в съблекалнята. Но има и играчи, които дават пример с представянето си - и аз се броя за един от тях", допълни той.

Хавертц беше отсъствал от игра в продължение на месеци поради контузия на коляното, а след това получи мускулна травма, но през последните седмици играе редовно за лидера във Висшата лига Арсенал. „Беше труден момент“, каза той, добавяйки, че се нуждае от още няколко пълни мача, за да се върне на 100%

Снимки: Gettyimages

