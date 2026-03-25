Йоги Льов коментира решението Кимих да играе на десния бек за Германия

Бившият селекционер и световен шампион с Германия Йоахим Льов подкрепи настоящия треньор Юлиан Нагелсман за решението му да пуска капитана Йошуа Кимих на десния бек в състава на Бундестима, както и да го замени с Леон Горетцка в средата на терена. Причина за този ход е липсата на десни бранители в Бундестима.

"Йошуа играе на най-високо ниво и на двата поста. Той трябва да бъде десен бек, защото в момента разполагаме с халфове, които могат да имат огромен принос за играта на отбора", заяви световният шампиона с Германия от 2014 в интервю за "Билд".

Кимих започна кариерата си като десен бек в Байерн (Мюнхен) и на по-късен етап заигра като халф, а сега се връща отново на оригиналната си позиция за сметка на Горетцка.

"Разбирам защо беше повикан Леон в националния отбор. Той е добър футболист, от който можеш да очакваш стабилна игра. Най-важното е, че можеш да разчиташ на него. Александър Павлович също е много добър, но аз лично бих използвал Леон като титуляр на Световното първенство", каза още Льов.

Германия ще играе контроли с Швейцария в петък и с Гана в понеделник.