Нагелсман обясни за повиквателните на Карл и Урбиг, както и защо не извика Мусиала

  • 19 март 2026 | 17:11
Нагелсман обясни за повиквателните на Карл и Урбиг, както и защо не извика Мусиала

Селекционерът на Германия Юлиан Нагелсман говори пред местните медии относно повиканите футболисти в Бундестима за контролите срещу Швейцария и Гана.

Официално: Нагелсман повика за пръв път млади надежди на Байерн, важни фигури се завръщат за Германия

Наставникът обясни защо не е повикал Джамал Мусиала от Байерн (Мюнхен): “Той имаше лека болка в глезена, което е нормално. Това е малко досадно за нас и за Байерн, защото той беше на прав път – и бихме искали да го имаме при нас. Както Вини (б.ред. - Венсан Компани) каза на пресконференцията си, и двамата имаме еднакви интереси. Джамал трябва първо да възстанови формата си в Байерн и да изиграе много мачове, за да може да бъде вариант за състава за Световното първенство. Реших да не го взема и да не го пускам да играе две минути с болка. Това не носи нищо нито на нас, нито на Байерн. Имам много добри отношения с Вини и се опитваме да вземем най-доброто решение за играча”.

Нагелсман говори и за дебютните повиквателни на младите таланти на Байерн Ленарт Карл и Йонас Урбиг:  “Очакваме Карл да внесе младежкия си ентусиазъм на терена. Той обича да играе в центъра, но планираме да го използваме и вдясно. Въпреки това няма да му оказвам натиск да прави чудеса. Той трябва да покаже точно това, което олицетворява един млад играч, и да играе футбол свободно и от сърце, както го прави в Байерн.

Решението да повикам Урбиг не бе срещу Ноа Атуболу и Фин Дамен, а решение в полза на Йонас. Въпреки младата си възраст, той показа изключителна психическа стабилност. Беше хвърлен в дълбокото и веднага се представи добре в Шампионската лига. Той е много добър футболист, познава много от момчетата тук. Блокът на Байерн е много ценен за нас. Ако всичко продължи по този начин, Йонас ще има голямо бъдеще в германския футбол. Искаме да видим как ще се интегрира при нас. Сега той може да се покаже и да докаже себе си, а след това през май ще решим какво е най-добре. Много сме спокойни по отношение на ситуацията с вратарите”.

Запитан за политическата ситуация около предстоящото Световно, селекционерът отговори: “Не можеш напълно да пренебрегнеш нещата, които се случват по света. Разбира се, като частно лице имам свои мнения, както и определени ценности и норми. Но в моята позиция, в която нося отговорност за футбола, естествено очаквам с нетърпение това спортно събитие. Никога досега не съм участвал в световно първенство; това е най-големият турнир, който съществува. Като селекционер на националния отбор се концентрирам върху спортната страна. Опитваме се да изиграем добър турнир и да оставим положително впечатление на онези, които все още са скептични. Това е моят фокус – да изиграем добър турнир”.

Снимки: Imago

