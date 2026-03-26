Хавертц: Искам да успея на това Световно първенство и да водя отбора

Нападателят на Арсенал и Германия Кай Хавертц заяви, че натовареният график на лондончани в три турнира ще бъде идеалната платформа за завръщането му в националния отбор и Световното първенство по-късно тази година.

„Преживях труден период. Не беше лесно. Първата ми контузия се случи миналия февруари, отсъствах три месеца и половина, след което се върнах, а след това имах неуспех с контузията на коляното. Сега се чувствам напълно подготвен. Имам нужда от няколко старта, за да бъда на 100 процента, но се чувствам готов да играя пълните 90 минути. Имаме много мачове за игра в три турнира. Пропуснах първите шест месеца от сезона и ще дам всичко от себе си за клуба, за да мога да отида на Световното първенство с голяма увереност. Искам да успея на това Световно първенство и да водя отбора“, каза 26-годишният германец на пресконференция преди приятелския мач на Германия срещу Швейцария.

През сезон 2025/26 нападателят отбеляза 3 гола и направи 3 асистенции в 14 мача. За германския национален отбор той има общо 20 попадения и 17 асистенции в 55 срещи.

Снимки: Gettyimages