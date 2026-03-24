Още един национал отпадна от състава на Германия

Крилото на Щутгарт Джейми Левелинг отпадна от състава на националния отбор на Германия за предстоящите приятелски мачове срещу Швейцария в петък и срещу Гана в понеделник.

Халфове на Байерн и Борусия (Д) отпаднаха от състава на Германия

Той пристигна на лагера с оплаквания и след преглед стана ясно, че няма да може да вземе участие в предстоящите мачове. Според информация на Sky Sport, Левелинг е напуснал базата на Бундестима заради мускулна травма в прасеца. Селекционерът Юлиан Нагелсман е решил да не вика негов заместник.

Левелинг пропусна последните два мача на своя клубен отбор Щутгарт – срещу Порто в Лига Европа и срещу Аугсбург в Бундеслигата. Сега той няма да бъде на разположение и за контролите на Германия.

🇩🇪 Jamie Leweling (muscular problems) is the latest player to withdraw from Germany's squad for the upcoming games. No replacement will be called up [@kerry_hau] pic.twitter.com/xjjtlJp6yj — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) March 24, 2026

Така Нагелсман ще разполага с група от 25 футболисти за двата двубоя. Преди това селекционерът повика по спешност съотборниците на Левелинг в Щутгарт – Анджело Щилер и Крис Фюрих, които заеха местата на контузените Александър Павлович от Байерн и Феликс Нмеча от Борусия (Дортмунд).

На първото занимание на отбора в Херцогенаурах отсъстваше и крайният защитник на Айнтрахт (Франкфурт) Натаниъл Браун, който е получил удар по време на мача срещу Майнц 05. Междувременно Антонио Рюдигер и Кай Хавертц проведоха индивидуални тренировки във фитнеса с цел контрол на натоварването.

