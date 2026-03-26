  Sportal.bg
  2. България
  Димитър Митов: Няма нищо по-хубаво от това да играеш за България

Димитър Митов: Няма нищо по-хубаво от това да играеш за България

  • 26 март 2026 | 08:10
  • 612
  • 1
Вратарят на България Димитър Митов говори на официалната пресконференция преди утрешния двубой със Соломоновите острови от турнира FIFA Series 2026 в Индонезия. Стражът коментира очакванията си за предстоящата среща, като обърна внимание и на подмладяването в националния ни отбор.

Александър Димитров: Искаме да доминираме през целия мач срещу Соломоновите острови

"Щастливи сме да сме тук, ще дадем всичко от себе си. За нас е много добра възможност да дойдем тук, треньорът ни дава съвети как да се адаптираме по-бързо, тук е по-топло от вкъщи. Всички сме много развълнувани и чакаме мача утре. Да, наистина е по-трудно от това, което сме свикнали, но адаптацията минава добре. Задачата е да излезем утре подготвени и да покажем възможно най-добро лице.

Димитров лично е разговарял с играч на Рейнджърс, чака решението му за България

Да, наистина съм вторият най-стар в отбора, а съм на 29 години. Има подмладяване, няма нищо по-хубаво от това да играеш за България. Тези млади момчета сега могат да покажат на какво са способни, но не само те - дали си на 20, или на 35. Хубаво е, че се налагат млади футболисти. Изграждат се навици, хубаво е това, което прави ръководството. Трябва да даваме най-доброто от себе си", каза Димитър Митов.

ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Индонезия

