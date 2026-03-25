Иван Колев: Със Соломонови о-ви няма да имаме проблеми, срещу Индонезия ще е по-трудно

Старши треньорът на Черноморец (Бургас) Иван Колев е сред легендите на футбола в Индонезия. 68-годишният софиянец е бивш селекционер на националния тим на островната държава. Sportal.bg се свърза с наставника на "акулите" във връзка с предстоящия турнир FIFA Series 2026, на който ще участва България в Джакарта.

"Срещу Соломоновите острови не трябва да имаме проблеми. Не мисля, че и домакините ще изпитат трудности срещу другия участник - Сейнт Китс и Невис. Така че на финала би трябвало да се изправим срещу Индонезия, където вече ще бъде по-трудно. Очаквам стадионът да е пълен, там е така.

Националите стигнаха Джакарта

Футболът в Индонезия се разви много през последните години, следя първенството им. Аз залагах изцяло на местни момчета, което се харесваше много на хората. По-късно начело на Индонезия застана един кореец, който обяви, че само с индонезийци няма как да се получат нещата и започна да натурализира футболисти. След него треньор им беше Патрик Клуйверт.

Котев: Това е шанс за младите

Като видите къде играят някои от националите им, ще ви стане ясно, че това не е отбор, който трябва да се подценява. Познавам Сашо Димитров, работили сме заедно, пожелавам успех на него и момчетата", заяви Иван Колев.

ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Индонезия