  3. Иван Колев: Със Соломонови о-ви няма да имаме проблеми, срещу Индонезия ще е по-трудно

Иван Колев: Със Соломонови о-ви няма да имаме проблеми, срещу Индонезия ще е по-трудно

  • 25 март 2026 | 03:03
Старши треньорът на Черноморец (Бургас) Иван Колев е сред легендите на футбола в Индонезия. 68-годишният софиянец е бивш селекционер на националния тим на островната държава. Sportal.bg се свърза с наставника на "акулите" във връзка с предстоящия турнир FIFA Series 2026, на който ще участва България в Джакарта.

"Срещу Соломоновите острови не трябва да имаме проблеми. Не мисля, че и домакините ще изпитат трудности срещу другия участник - Сейнт Китс и Невис. Така че на финала би трябвало да се изправим срещу Индонезия, където вече ще бъде по-трудно. Очаквам стадионът да е пълен, там е така.

Националите стигнаха Джакарта
Националите стигнаха Джакарта

Футболът в Индонезия се разви много през последните години, следя първенството им. Аз залагах изцяло на местни момчета, което се харесваше много на хората. По-късно начело на Индонезия застана един кореец, който обяви, че само с индонезийци няма как да се получат нещата и започна да натурализира футболисти. След него треньор им беше Патрик Клуйверт.

Котев: Това е шанс за младите
Котев: Това е шанс за младите

Като видите къде играят някои от националите им, ще ви стане ясно, че това не е отбор, който трябва да се подценява. Познавам Сашо Димитров, работили сме заедно, пожелавам успех на него и момчетата", заяви Иван Колев.

ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Индонезия

Черно море: Не се обсъжда промяна в ръководството, опитват да дестабилизират клуба

Черно море: Не се обсъжда промяна в ръководството, опитват да дестабилизират клуба

  • 24 март 2026 | 20:50
  • 1143
  • 1
Извикаха футболист на Дорбуджа в националния отбор

Извикаха футболист на Дорбуджа в националния отбор

  • 24 март 2026 | 20:05
  • 10600
  • 4
Ивайло Станчев: Момчетата са достатъчно мотивирани, така че вярвам в успеха

Ивайло Станчев: Момчетата са достатъчно мотивирани, така че вярвам в успеха

  • 24 март 2026 | 19:08
  • 889
  • 0
Даниел Димов: Познавам Черно море, готов съм за следващата стъпка

Даниел Димов: Познавам Черно море, готов съм за следващата стъпка

  • 24 март 2026 | 18:05
  • 2352
  • 2
Индонезия ще разчита на 24 футболисти в турнира FIFA Series 2026

Индонезия ще разчита на 24 футболисти в турнира FIFA Series 2026

  • 24 март 2026 | 17:58
  • 727
  • 1
Геша преди финала за аматьорската купа: Казах на моите футболисти, че този мач е бонус за тях

Геша преди финала за аматьорската купа: Казах на моите футболисти, че този мач е бонус за тях

  • 24 март 2026 | 17:20
  • 1779
  • 2
Виж всички

Официално: Ерата “Салах” в Ливърпул приключва

Официално: Ерата “Салах” в Ливърпул приключва

  • 24 март 2026 | 20:57
  • 25436
  • 88
Валенсия излъга Везенков и компания в последните секунди на невероятен трилър

Валенсия излъга Везенков и компания в последните секунди на невероятен трилър

  • 24 март 2026 | 23:35
  • 8043
  • 13
Георги Костадинов: Мисля за отказване, но сега целият ми фокус е върху нашата крайна цел

Георги Костадинов: Мисля за отказване, но сега целият ми фокус е върху нашата крайна цел

  • 24 март 2026 | 12:22
  • 23518
  • 76
ЦСКА назначи нов главен методист

ЦСКА назначи нов главен методист

  • 24 март 2026 | 13:40
  • 19091
  • 52
Черно море Тича не сгреши срещу Левски в София

Черно море Тича не сгреши срещу Левски в София

  • 24 март 2026 | 20:47
  • 5154
  • 7