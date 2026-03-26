Посрещнаха с аплодисменти Александър Димитров на стадиона в Джакарта

Селекционерът на България Александър Димитров продължава да се радва на сериозен интерес от медиите в Индонезия, където "лъвовете" ще изиграят два мача от FIFA Series 2026. Насатвникът на родните национали беше посрещнат с аплодисменти от представителите на медиите преди днешната си пресконференция на стадион "Гелора Бунг Карно" в Джакарта.

Стадион по-голям от "Маракана" и "Алианц Арена" посреща България, взимат заем от СССР за построяването му

Димитров е познат в Индонезия, защото е играл в местното първенство, а освен това е направил в страната първите си стъпки като треньор.

Александър Димитров: Искаме да доминираме през целия мач срещу Соломоновите острови

След пристигнаето на "трикольорите" в Джакарта редица местни медии подадоха заявки за интервю с Александър Димитров

Димитър Митов: Няма нищо по-хубаво от това да играеш за България

България стартира участието си в турнира с мач срещу Соломоновите острови, а при победа най-вероятно ще се изправим във финала срещу домакините.

ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Индонезия