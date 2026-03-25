Марин Петков: Ще се радвам да празнувам титлата на Левски като фен

Футболистът на националния отбор по футбол Марин Петков сподели своите впечатления от атмосферата в Индонезия. Тимът ни е част от турнира FIFA Series, като започва своето участие в петък. Петков пожела успех на бившия си отбор Левски и сподели, че се надявам да има шанса да празнува титлата на България със своите доскорошни съотборници.

„Всички се надяваме атмосферата да е благоприятна. Трябва време за адаптация към часовата разлика, но се надявам до първия мач всички да е наред. Нямаме право да подценяваме никого. Всяка една победа и добра игра е плюс за нас. Всеки мач е шанс да играеш по-добре и да си вдигнеш самочувствието. Без значение от съперника всеки мач за нас е важен. Не съм мислил и за момент да откажа поканата да играя в този турнир. Не мисля, че трябва да коментирам мой съотборници и кой е дошъл. Трябва да се концентрираме върху това какво можем да направим.

Един по-млад организъм със сигурност се адаптира по-добре от по-възрастен футболист. Всички се отнасят много добре в града, в който живея. Бях на последния мач на Левски. Всичко си е така, както когато си тръгнах. Надявам се да празнувам титлата на Левски като фен. Дано спечелят всичките си мачове до края“.

Филип Друмчев, специален пратеник на Sportal.bg в Джакарта