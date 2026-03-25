Петко Христов: Тук сме, за да надграждаме над отбора и да покажем добри резултати

Бранителят на българския национален отбор Петко Христов говори пред медиите преди първата тренировка на родните национали в Индонезия. Днес “лъвовете” проведоха първо занимание на терен, след като вчера кацнаха в Джакарта след 15-часов полет.

“Тежко пътуване. Имахме 15-часов полет, но вече всичко мина наред. Тука сме и се подготвяме, гледаме във всяка една тренировка да се влагаме, тъй като треньорът трябва да реши стартовия състав. Момчетата са в добро настроение. Тук сме да надграждаме над отбора и да покажем добри резултати.

Като отбор нищо не знаем за Соломоновите острови. Щом сме в националния отбор, не мисля, че някой ще подцени мача или ще си каже “какво толкова”. Достатъчно сме концентрирани и мотивирани в тези два мача да покажем добро лице и да градим.

Днес е първа тренировка, ще видим как ще повлияе времето и климата. Да се надяваме, че за мача няма да има проблеми.

Най-важна е нашата игра. Опитахме се да видим нещо за Соломоновите острови, колкото да се подготвим. Днес треньорът ще ни обясни каква ще е тактиката ни.

Горд съм да съм в националния отбор. За мен е чест да играя тук. Радвам се за повиквателната. Ако треньора ми гласува доверие, съм готов на всяко едно негово решение.

Всичките момчета щом са в националния, значи са си го заслужили. Всеки заслужава да е титуляр”, заяви Христов.