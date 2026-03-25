  Първа българска тренировка в Джакарта, един с лек проблем

Първа българска тренировка в Джакарта, един с лек проблем

  • 25 март 2026 | 13:09
  • 3510
  • 2
Първа българска тренировка в Джакарта, един с лек проблем
Националният отбор на България проведе първа тренировка в Джакарта по време на турнето си в Индонезия от турнира FIFA Series 2026. Българите пристигнаха вчера в страната след дълъг полет с две спирки, а днес проведоха и първото си занимание. Всички тренират с настроение и на пълни обороти с изключение на Мартин Минчев, който има проблем с аддукторите и е на облекчен режим.

Преди тренировката в района се изля много силен дъжд, който обаче не създаде проблеми с терен "А" на базата в близост до стадиона, където в петък нашите се изправят срещу Соломонови острови в първия си мач. В зависимост от крайния изход от мача ни и този между домакините от Индонезия и Сейнт Китс и Невис ще се разбере срещу кого ще е вторият ни двубой.

Утре отборът отново ще има една тренировка с начало 16:00 часа местно време, като тя ще бъде на стадион „Соемантри“ в друга част на Джакарта, на около 40 минути от стадион „ГБК“, където пък Александър Димитров ще даде пресконференция.

Филип Друмчев, специален пратеник на Sportal.bg в Джакарта

