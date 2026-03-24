Националите стигнаха Джакарта

Националният отбор по футбол прелетя половината земно кълбо и кацна в Джакарта след полет, продължил 15 часа и 20 минути. На 27 и 30 март "лъвовете" ще изиграят два мача в Индонезия от турнира FIFA Series 2026. Момчетата на Александър Димитров имаха две спирки за презареждане на гориво - в Оман и Шри Ланка.

Българският тим пристигна на островната държава в около 16:00 часа местно време, като футболистите бяха посрещнати от облачно време, 30 градуса температура на въздуха и голяма влажност в Индонезия.