Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. България
  3. На националите ще им върви по вода в Индонезия

На националите ще им върви по вода в Индонезия

  25 март 2026 | 11:05
  • 966
  • 0
Слушай на живо
Слушай на живо: Соломонови острови - България

На националния отбор на България ще му върви по вода в Джакарта на предстоящия четиристранен турнир FIFA Series 2026. В 13:00 часа българско време футболистите на Александър Димитров ще проведат своята първа тренировка, която е запланувана за основния терен в спортния комплекс GBK, където се намира и стадионът, на който ще се провеждат мачовете.

"Лъвовете" в луксозен хотел в Джакарта

Два часа преди заниманието на "лъвовете" обаче над столицата на Индонезия започна да се излива гигантски порой, придружен с гръмотевици. Досега времето от пристигането на националите в азиатската държава беше сухо и горещо.

Иван Колев: Със Соломонови о-ви няма да имаме проблеми, срещу Индонезия ще е по-трудно

Вчера нашите кацнаха след 15-часов полет от София, като вечерта футболистите се раздвижиха във фитнеса на своя хотел, след което се отдадоха на почивка. Първият мач на България в Джакарта е на 27 март - срещу Соломонови острови, а победителят от него ще се изправи на финала срещу домакините или тима на Сейнт Китс и Невис.

ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Индонезия

Следвай ни:

