Георги Иванов води делегацията ни към Индонезия

Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов води делегацията на България за мачовете в Индонезия. Освен босът на футбола ни там е още Александър Александров, заместник изпълнителният директор Добрин Гьонов и членът на изпълкома Димитър Георгиев.

Националите спират на две места по пътя към Индонезия - вижте къде

Националите ще кацнат в Джакарта след дълго пътуване с две спирки за гориво - в Оман и Шри Ланка. Очаква се “лъвовете” да пристигнат в Индонезия в ранния следобед на утрешния ден.

Филип Друмчев - специален пратеник на Sportal.bg в Индонезия