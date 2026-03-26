Минчев и още двама под въпрос за Соломоновите о-ви

Слушай на живо: Соломонови острови - България
Нападателят Мартин Минчев е под въпрос за първия мач на България на четиристранния турнир FIFA Series 2026, който започва утре в Джакарта. Варненецът изпитва болка в областта на аддукторите, заради което се готвеше на облекчен режим по време на вчерашната тренировка на националния отбор.
Sportal.bg разбра, че с леки травми след заниманието са още крилото на ЦСКА 1948 Георги Русев и халфът на Славия Кристиян Стоянов. Утре - в 10:30 часа българско време, "лъвовете" ще се изправят срещу Соломонови острови в своя първи мач в Индонезия. При успех ще играем с победителя от срещата между домакините и Сейнт Китс и Невис на 30 март.
ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Индонезия
Снимки: Startphoto