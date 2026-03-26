Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. България
  "Добро утро" с Александър Димитров от Джакарта

"Добро утро" с Александър Димитров от Джакарта

  • 26 март 2026 | 03:40
  • 625
  • 0
Слушай на живо
Слушай на живо: Соломонови острови - България

Селекционерът на България Александър Димитров и националът Димитър Митов ще дадат може би най-ранната пресконференция в историята на родния футбол. Двамата ще застанат пред медиите в Индонезия в 13:00 часа местно време, което е 8:00 часа сутринта според българския часовник.

Стадион по-голям от "Маракана" и "Алианц Арена" посреща България, взимат заем от СССР за построяването му
Стадион по-голям от "Маракана" и "Алианц Арена" посреща България, взимат заем от СССР за построяването му

Наставникът на "лъвовете" и вратарят на Абърдийн ще говорят за предстоящия двубой от FIFA Series 2026 срещу Соломонови острови.

Минчев и още двама под въпрос за Соломоновите о-ви
Минчев и още двама под въпрос за Соломоновите о-ви

Организаторите на турнира разделиха на две програмата на нашите - от 8:00 часа е брифингът в комплекса GBK в Джакарта, а от 11:00 българско време ще бъде официалната тренировка на отбора. Заниманието обаче ще се проведе на друго съоръжение в световния мегаполис - стадион "Соемантри".

ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Индонезия

Следвай ни:

Снимки: Startphoto

