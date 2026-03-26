Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. България
Димитров лично е разговарял с играч на Рейнджърс, чака решението му за България

  • 26 март 2026 | 08:42
  • 2862
  • 2
Слушай на живо
Слушай на живо: Соломонови острови - България

Селекционерът на националния ни отбор Александър Димитров потвърди, че лично е разговарял с нападателя на Рейнджърс Раян Надери относно възможността да играе с екипа на "лъвовете". 22-годишният футболист е от смесен брак и може да представлява както нашата родина, така и Чехия, а от БФC вече са направили първи стъпки към изваждането му на български паспорт.

Александър Димитров: Искаме да доминираме през целия мач срещу Соломоновите острови

Надери е роден в Германия, но до момента от ГФС не се проявили интерес към него и изборът му остава между България и Чехия.

"Разговарях с Раян Надери лично, наблюдавах го в Германия и Шотландия. Той е роден в Германия, има германски паспорт и чешко гражданство. Решението, което трябва да вземе, не е лесно и е финално. Има време да мисли. Надявам се да вземе бързо решение, той има качества, има потенциал и може да помогне на нашия национален отбор", каза Димитров на пресконференцията преди мача срещу Соломоновите острови.

ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Индонезия

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от БГ Футбол

Виж всички

Водещи Новини

