Димитров лично е разговарял с играч на Рейнджърс, чака решението му за България

Селекционерът на националния ни отбор Александър Димитров потвърди, че лично е разговарял с нападателя на Рейнджърс Раян Надери относно възможността да играе с екипа на "лъвовете". 22-годишният футболист е от смесен брак и може да представлява както нашата родина, така и Чехия, а от БФC вече са направили първи стъпки към изваждането му на български паспорт.

Надери е роден в Германия, но до момента от ГФС не се проявили интерес към него и изборът му остава между България и Чехия.

"Разговарях с Раян Надери лично, наблюдавах го в Германия и Шотландия. Той е роден в Германия, има германски паспорт и чешко гражданство. Решението, което трябва да вземе, не е лесно и е финално. Има време да мисли. Надявам се да вземе бързо решение, той има качества, има потенциал и може да помогне на нашия национален отбор", каза Димитров на пресконференцията преди мача срещу Соломоновите острови.



ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Индонезия

Снимки: Imago