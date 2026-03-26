  Стадион по-голям от "Маракана" и "Алианц Арена" посреща България, взимат заем от СССР за построяването му

Стадион по-голям от "Маракана" и "Алианц Арена" посреща България, взимат заем от СССР за построяването му

  • 26 март 2026 | 03:24
Слушай на живо: Соломонови острови - България

Стадион "Гелора Бунг Карно" в Джакарта, назоваван съкратено GBK, посреща мачовете на България на FIFA Series 2026. Турнирът в Индонезия стартира утре с двубоя на "лъвовете" срещу Соломонови острови, който е с начален час 10:30 часа българско време.

Минчев и още двама под въпрос за Соломоновите о-ви

Съоръжението е построено в началото на 60-те години на миналия век, под давлението на първия индонезийски президент - Сукарно, и ръководството на архитект Фридрих Силабан.

"Лъвовете" в луксозен хотел в Джакарта

GBK е част от парк, в който е разположен цял спортен комплекс с игрище за бейзбол, още футболни терени, плувен басейн и зала за баскетбол и бадминтон, приела концерти на Тина Търнър, "Юрая Хийп", "Тейк Дет" и др. Любопитно е, че за построяването на GBK навремето е взет паричен заем от СССР.

Петко Христов: Тук сме, за да надграждаме и да покажем добри резултати

Първоначално стадионът е побирал 110 000 души, като в днешно време капацитетът е сведен до 77 000 седящи места. Така по максимален брой зрители съоръжението в Джакарта се нарежда пред световноизвестни арени като "Маракана", "Олд Трафорд" и "Алианц Арена" например. На GBK са забивали през десетилетията "Металика", Мик Джагър, "Бон Джоуви" и др.

Марин Петков: Ще се радвам да празнувам титлата на Левски като фен

В най-многочисленият град в света се намира и ултрамодерният "Джакарта Интернешенъл Стейдиъм", който е без лекоатлетическа писта и за построяването на който местната агенция за младежта и спорта е похарчила над 200 милиона щатски долара.

ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Индонезия

