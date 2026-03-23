Мбапе: Много лъжи се изговориха за моята контузия

Нападателят на Реал Мадрид Килиан Мбапе потвърди, че е напълно възстановен от контузията в коляното, която го мъчеше от миналата година. Той обаче подчерта, че по темата са се „изговорили много неверни неща“ и допълни, че неоснователните спекулации са част от живота на спортист от най-високо ниво.

„Коляното ми е добре. Подобрява се. Всичко е наред и знам, че имаше доста спекулации и се казаха неверни неща. Такъв е животът на елитния спортист и сме свикнали хората да говорят, без да проверяват и без никакви основания“, заяви Мбапе.

Френският национал, който се присъедини към "петлите" за два приятелски мача срещу Бразилия и Колумбия, призна, че вече е на 100% и не изпитва болки в коляното.

„Възстанових се напълно. В Париж имах възможността да получа добра диагноза. Заедно успяхме да изготвим план, за да се върна на най-доброто си ниво с Реал Мадрид, а също и с оглед на Световното първенство“, допълни футболистът.

Запитан как ще управлява натоварената програма на Реал Мадрид с наближаващото Световно първенство, той отговори, че ще го направи както обикновено – като играе.

„Няма никакъв дебат по този въпрос. Видях, че хората говорят за Световното. Аз съм играл на две световни първенства. Спечелих едното, а на другото стигнах до финал. Как съм се подготвял за тях? Като съм играл във всички мачове за моя клуб“, обясни той.

Мбапе добави: „За мен е кристално ясно, че искам да играя във всички мачове с Реал Мадрид. Няма да променям начина си на подготовка. Мога да кажа: „Ще си стоя вкъщи и няма да играя“, но това са глупости. Подготвих се за последните две световни първенства по най-добрия начин, а именно като играя, вкарвам голове, печеля титли и се боря до последната минута за моя клуб. Тази година ще направя същото, за да пристигна в добра форма. Надявам се и да го спечеля.“

Относно предполагаемото недоверие от страна на „белия балет“ към контузията му, Мбапе беше също толкова категоричен.

„Клубът и аз управлявахме ситуацията по най-добрия възможен начин. В постоянна комуникация сме. Няма никакъв спор“, обобщи играчът, който беше попитан и дали някога е отказвал повиквателна за националния отбор на Франция. „Това е лъжа. Никога не съм отказвал да играя за Франция.“

Снимки: Gettyimages