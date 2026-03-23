Има дата и час за дербито Барселона - Реал Мадрид, което може да реши титлата

Следващото дерби между Барселона и Реал Мадрид от Ла Лига беше насрочено за неделя (10 май) от 22:00 часа българско време. Интересното е, че е възможно битката за титлата да бъде решена именно в този сблъсък на “Спотифай Камп Ноу”.

Към момента, при оставащи по девет срещи, разликата между двата отбора е четири точки в полза на каталунците. Ел Класико е част от 35-ия от общо 38 кръга.

Този сезон двата гранда вече на два пъти се срещнаха. През октомври Реал спечели с 2:1 на “Бернабеу” в мач за първенство, но Барса взе реванш през януари след 3:2 във финала за Суперкупата на Испания в Саудитска Арабия. На теория отборите могат да се изправят и във финала на Шампионската лига.

