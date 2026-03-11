Популярни
  Реал Мадрид
  Мбапе върти любов с испанска актриса

Суперзвездата на Реал Мадрид Килиан Мбапе и испанската актриса Естер Експосито продължават да са в центъра на горещи слухове за връзка. Появиха се нови кадри, които потвърждават, че те се срещат от поне месец.

27-годишният капитан на „петлите“ и 26-годишната звезда от сериала „Елит“ бяха заснети да напускат луксозния ресторант Tatel в Мадрид на 15 февруари 2026 г., ден след Свети Валентин, което подхрани спекулациите за зараждащия се романс. Източници посочват, че двойката е пристигнала около 22:00 ч. и е напуснала в 1:20 ч. сутринта, наслаждавайки се на късна вечеря, която развълнува феновете в социалните мрежи.

Вирусното видео, приписвано на потребителя на Instagram @chilayo, показва как двойката напуска заведението дискретно сред малък антураж. Въпреки че е размазан и заснет от разстояние, типично за папарашкия стил, клипът ясно показва Мбапе в небрежен, но стилен ансамбъл: небесносини анцузи на фона на хладната нощ, съчетани с тесни тъмни панталони и черни маратонки. Експосито, вървяща наблизо, докато говори по телефона си, е облечена изцяло в бяло – вталено бяло палто върху светли панталони или пола, допълнено от бели маратонки. Нейната характерна дълга руса коса също е безпогрешна, оформяйки нейните поразителни черти, въпреки че кадрите я заснемат отстрани и отзад.

Слуховете за първи път се разгоряха в края на февруари с информации з техни срещи както в Мадрид, така и в Париж, включително уютна вечер в бар Le 10ème Ciel на Pullman, където свидетели твърдят, че са се „целували цяла вечер“.

Френският клюкарски блогър Aqababe засили слуховете на 6 март, твърдейки, че са започнали да се срещат около 25 февруари, подкрепен от анонимни съвети. Нито един от двамата не е потвърдил или отрекъл връзката, но мълчанието им само засили интереса, като феновете анализират всяка публикация в социалните мрежи за улики.

Експосито, известна с ролите си в хитове на Netflix като „Елит“ и „Някой трябва да умре“, може да се похвали с над 24 милиона последователи в Instagram.

Междувременно Мбапе се завърна частично на тренировъчното игрище във Валдебебас, но все още не е в пълноценни отборни тренировки преди решаващия мач от Шампионската лига срещу Манчестър Сити в сряда, 11 март. В понеделник и вторник Мбапе беше забелязан да прави непрекъснато бягане и леки упражнения. Целта остава той да бъде на 100% за реванша в Манчестър на 17 март.

Досега през този сезон плодовитият французин поддържаше изключителна резултатност, отбелязвайки впечатляващите 38 гола в едва 33 мача във всички турнири за Реал Мадрид. Неговото доминиране в Ла Лига е очевидно, където той е вкарал 23 гола в 23 мача, ефективно средно по гол на мач, като е направил и 4 асистенции. В Шампионската лига той е още по-клиничен, отбелязвайки 13 гола и една асистенция в 8 мача от турнира.

