Действащ испански съдия обвини Реал Мадрид в натиск

Хуан Луис Пулидо Сантана, който в момента е съдия на ВАР в испанския футбол, открито разкритикува Реал Мадрид. Той посочи клубната телевизия на “белите” като проводник на атаки срещу реферите. Журналистите от Реал Мадрид ТВ често са обвинявани, че водят политика, целяща да злепостави съдиите и да ги изкара виновни в ощетяване на клуба от “Бернабеу”. Често медията, още преди двубоите, подготвя видеа със съответните арбитри, които са назначени да свирят мача на Реал. В тях почти винаги са посочени случаи, в които уж реферът е действал с умисъл срещу столичани.

В подкаста „Rogue Cast“ Пулидо Сантана намеси и най-популярните медии в страната, които са свързвани с “кралете” и Барселона. “Марка” и “Ас” минават за близки до Реал, докато за “Спорт” и “Мундо Депортиво” се говори, че са в “отбора” на каталунците.

“Реалността е, че четеш “Марка” или “Ас”, а после “Спорт” и “Мундо Депортиво”, сравняваш ги и за една и съща новина ти се струва, че четеш две различни неща - заяви съдията на ВАР. - Съдържанието на Реал Мадрид ТВ цели да омаловажи фигурата на съдията, а още преди мачовете ти казват, че реферът ще ощети Реал. Тези видеа създават ненужни условия на напрежение и подхранват теории, които впоследствие влияят на общественото мнение. Полемиката продава и има хора, които живеят от това.”

Телевизията на Реал Мадрид нападна съдиите: Не е грешка, нарочно го правят

Посланието на бившия арбитър е ясно: гилдията живее под постоянно напрежение, в което всяко решение се преувеличава. Той припомня, че ВАР не е създаден, за да преразглежда всичко, а само явни и очевидни грешки, и че много от полемиките се раждат от непознаване на правилника. „По-лесно е да посочиш съдията, отколкото да признаеш собствените си грешки“, допълва той.

Сега Хуан Луис Пулидо Сантана е на ВАР, но преди беше активен главен съдия.

Ако има едно отсъждане, променило кариерата му, то това е от мача Жирона - Реал Мадрид (0:3, 30 септември 2023 г.). В добавеното време той показва само жълт картон за изключително грубо влизане на Начо Фернандес, което повече от година по-късно самият бивш рефер определя като „за затвора“. ВАР впоследствие коригира решението му на директен червен картон. Арбитърът признава, че на терена е видял борба за топката, но след като прегледал повторението, останал шокиран: „Не можех да повярвам, че не съм видял толкова чисто нарушение“. Освен това той пренебрегнал предупрежденията на асистента си и на четвъртия съдия, които сметнали, че ситуацията е за изгонване. Тази грешка води до незабавни последици: „Замразиха ме за месец и оттам нататък ситуацията ми се промени напълно“.