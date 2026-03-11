Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  Арбелоа: Мбапе е по-добре с всеки следващ ден

  • 11 март 2026 | 22:27
  • 732
  • 1
Старши треньорът на Реал Мадрид Алваро Арбелоа актуализира информацията за състоянието на нападателя Килиан Мбапе. 27-годишният французин отпадна от състава за първия мач от осминафиналите на Шампионската лига срещу Манчестър Сити.

Мбапе преди това беше диагностициран с разтегнат лигамент на лявото коляно и се подложи на тестове в Париж. Нападателят пропусна и мачовете на Реал Мадрид от Ла Лига срещу Хетафе (0:1) и Селта (2:1).

„Той е много по-добре. Въпрос на ежедневно подобрение. Цялата тази седмица беше много позитивна – той се завърна в отлично състояние и се чувства все по-добре с всеки изминал ден. Надяваме се на скорошното му завръщане“, сподели Арбелоа.

През сезон 2025/26 Мбапе изигра 33 мача във всички състезания, отбеляза 38 гола и направи 6 асистенции.

Снимки: Gettyimages

